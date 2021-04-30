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Жители России оформили в марте рекордную сумму кредитов

Экономика
Жители России оформили в марте рекордную сумму кредитов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 апреля. Объем потребительских кредитов, выданных в РФ в марте, вырос до рекордного показателя в 340 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

В среднем в прошлом месяце россияне занимали у банков по 308 тысяч рублей. Это оказалось на 4,9% больше, чем в феврале, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование.

Эксперты компании также зафиксировали рост числа оформленных кредитов. Количество выданных займов за месяц увеличилось на 11,4%, до 1,1 млн рублей. Общий портфель потребительского кредитования в стране в марте повысился на 16,9%, до 340,6 млрд.

Увеличение заимствований может быть связано с максимально либеральной кредитной политикой банков, полагают в «Эквифакс». Помимо этого, оказало воздействие и сокращение активности в секторе POS-кредитования (выдача займов в торговых точках на конкретные товары).

Совладелец и первый зампред «Совкомбанка» Сергей Хотимский перечислил три ключевые табу в ипотечном кредитовании. К ним он отнес валютную ипотеку, плавающую ставку и графики с растущими платежами. По словам специалиста, такие продукты не должны быть представлены в линейке предложений банков.

кредиты займы эквифакс
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