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Сенатор запросила в СКР и Генпрокуратуре проверку меморандума «Яблока» по Крыму

Политика
Сенатор запросила в СКР и Генпрокуратуре проверку меморандума «Яблока» по Крыму
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 30 апреля. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди направила запрос в Следственный комитет РФ и Генеральную прокуратуру РФ на предмет проверки антигосударственной деятельности партии «Яблоко». Об этом член Совета Федерации сообщила ФАН.

«В соответствии с федеральным законом от 5 июля 1999 года №133-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального Собрания РФ» 27 апреля мною были подготовлены и отправлены сенаторские запросы в Следственный комитет РФ на имя председателя комитета Александра Бастрыкина и генерального прокурора РФ Игоря Краснова с просьбой принять меры правового регулирования к партии «Яблоко», — сказала политик.

Ранее ФАН обратился в Совет Федерации с просьбой инициировать проверку руководства партии «Яблоко» в связи с признаками нарушения ими российского законодательства, указанными в статье 280.1 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации», а также в соответствии со статьей 67 Конституции РФ, которая гласит: «Действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».

Дело в том, что на официальном сайте партии «Яблоко» размещен «политический меморандум» от 2019 года, один из пунктов которого гласит:

«Россия должна признать суверенитет Украины в границах 2013 года, прекратить поддержку криминала и сепаратистов, разжигание ненависти и пропаганду войны. Решение крымского вопроса возможно в соответствии с дорожной картой, выработанной в рамках специально созванной международной конференции».

Сенатор запросила в СКР и Генпрокуратуре проверку меморандума «Яблока» по Крыму
Prt Scr yabloko.ru  / 

Помимо этого, на сайте «Яблока» в свободном доступе лежат статьи, в которых воссоединение Крыма с Россией по результатам референдума называется «незаконной аннексией» и где утверждается, что «Крым принадлежит Украине».

Руководство партии «Яблоко», к которому изначально обратилась редакция ФАН, заявило, что не видит никаких нарушений в меморандуме партии.

В случае, если Генпрокуратура и СКР подтвердят факт незаконной деятельности «Яблока», руководителям партии может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

следственный комитет совет федерации проверка партия яблоко
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