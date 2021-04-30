Александра Пахмутова впервые вышла в свет после перенесенного коронавируса

Москва, 30 апреля. Композитор и пианистка Александра Пахмутова, переболевшая COVID-19, впервые вышла на публику после выздоровления. Знаменитость посетила праздник в честь 98-летия клуба ЦСКА.

Свидетельство первого выхода Пахмутовой в свет после перенесенного коронавируса опубликовала певица и участница шоу «Голос» Севиль на своей странице в Instagram. Исполнительница сделала совместное фото с именитой пианисткой.

«Пахмутова Александра Николаевна — икона, легенда, я сегодня прикоснулась к прекрасному во всех смыслах этого выражения», — написала Севиль под снимком.

На фотографии 91-летняя Пахмутова стоит рядом с певицей в синем платье с серебристым верхом и черных туфлях. Снимок, на котором композитор радостно улыбается, привел в восторг подписчиков Севиль.

«О, как я тебе завидую! Легендарная Пахмутова!»; «Какая же Александра Николаевна светлая и гениальная!» — восхитились комментаторы.

Александра Пахмутова и ее муж, композитор Николай Добронравов, попали в больницу с COVID-19 в конце прошлого года. В феврале пианистка принимала участие в съемках передачи Андрея Малахова, но в студию не приехала и давала интервью из дома.

Коронавирус перенесли уже многие известные российские артисты, например, актриса Алиса Фрейндлих. Звезда «Служебного романа» вернется на сцену БДТ в конце мая.