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В суде Петербурга выясняли, как банкоматы «Сбера» раздают по 5 тысяч любому желающему

Общество
В суде Петербурга выясняли, как банкоматы «Сбера» раздают по 5 тысяч любому желающему
ФБА «Экономика сегодня»  / 

В Красногвардейском районном суде Санкт-Петербурга состоялись судебные слушания по уголовному делу о краже денежных средств с электронного счета ПАО «Сбербанк» через банкоматы. На скамье подсудимых 30-летний любитель легких денег Гаяр Осипов. В зале заседаний присутствовал корреспондент ФАН.

Как следует из обвинительного заключения, зачитанного старшим помощником прокурора Красногвардейского района, подсудимый за период с декабря 2019 года по март 2020 года успел совершить 22 денежные мошеннические операции по одинаковой схеме с использованием банкоматов Сбербанка. Каждая операция приносила ему доход в 5 тысяч рублей. Общий ущерб для банка составил 110 тысяч.

В суде Петербурга выясняли, как банкоматы «Сбера» раздают по 5 тысяч любому желающему
Федеральное агентство новостей  / 

Для своих преступных целей подсудимый использовал недостатки программного обеспечения банкоматов. Чтобы не привлекать внимание службы безопасности организации, Осипов использовал банковские карты 22 своих знакомых. Несколько раз мошенник брал с собой на дело самих владельцев карт. Введя ПИН-код, Осипов, имитируя пополнение банковского счета, путем некоторых несложных манипуляций с купюроприемником вводил банкомат в нужный ему режим, после чего на карту зачислялось 5 тысяч рублей. Все деньги списывались с единого внутрибанковского счета Сбербанка.

Прокурор настоятельно просила корреспондента Федерального агентства новостей не описывать в подробностях мошенническую схему, которую использовал Осипов, чтобы не увеличивать количество подобных преступлений.

В суде Петербурга выясняли, как банкоматы «Сбера» раздают по 5 тысяч любому желающему
Федеральное агентство новостей  / 

На заседании присутствовала представитель ПАО «Сбербанк» Светлана Медведчук, которая в разговоре с прокурором до начала заседания утверждала, что подобные хищения перестали быть редкими в последнее время. В Санкт-Петербурге первые правонарушения такого рода начались во Фрунзенском районе, хотя сейчас распространены по всей России. В настоящее время в Сбербанке думают об изменении программного обеспечения.

С предъявленным обвинением подсудимый согласился, свою вину полностью признал. В настоящее время Гаяр Осипов находится под стражей, у него есть несовершеннолетний ребенок 2011 года рождения.

По статье 158 УК РФ за кражу, совершенную с банковского счета или в отношении электронных денежных средств, предусмотрено до шести лет лишения свободы.

санкт-петербург мошенничество сбербанк сбер
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