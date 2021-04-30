В суде Петербурга выясняли, как банкоматы «Сбера» раздают по 5 тысяч любому желающему

В Красногвардейском районном суде Санкт-Петербурга состоялись судебные слушания по уголовному делу о краже денежных средств с электронного счета ПАО «Сбербанк» через банкоматы. На скамье подсудимых 30-летний любитель легких денег Гаяр Осипов. В зале заседаний присутствовал корреспондент ФАН.
Как следует из обвинительного заключения, зачитанного старшим помощником прокурора Красногвардейского района, подсудимый за период с декабря 2019 года по март 2020 года успел совершить 22 денежные мошеннические операции по одинаковой схеме с использованием банкоматов Сбербанка. Каждая операция приносила ему доход в 5 тысяч рублей. Общий ущерб для банка составил 110 тысяч.
Для своих преступных целей подсудимый использовал недостатки программного обеспечения банкоматов. Чтобы не привлекать внимание службы безопасности организации, Осипов использовал банковские карты 22 своих знакомых. Несколько раз мошенник брал с собой на дело самих владельцев карт. Введя ПИН-код, Осипов, имитируя пополнение банковского счета, путем некоторых несложных манипуляций с купюроприемником вводил банкомат в нужный ему режим, после чего на карту зачислялось 5 тысяч рублей. Все деньги списывались с единого внутрибанковского счета Сбербанка.
Прокурор настоятельно просила корреспондента Федерального агентства новостей не описывать в подробностях мошенническую схему, которую использовал Осипов, чтобы не увеличивать количество подобных преступлений.
На заседании присутствовала представитель ПАО «Сбербанк» Светлана Медведчук, которая в разговоре с прокурором до начала заседания утверждала, что подобные хищения перестали быть редкими в последнее время. В Санкт-Петербурге первые правонарушения такого рода начались во Фрунзенском районе, хотя сейчас распространены по всей России. В настоящее время в Сбербанке думают об изменении программного обеспечения.
С предъявленным обвинением подсудимый согласился, свою вину полностью признал. В настоящее время Гаяр Осипов находится под стражей, у него есть несовершеннолетний ребенок 2011 года рождения.
По статье 158 УК РФ за кражу, совершенную с банковского счета или в отношении электронных денежных средств, предусмотрено до шести лет лишения свободы.