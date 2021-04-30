Владимир Путин присвоил звание «Героя труда» пяти россиянам

Москва, 30 апреля. Пять граждан России получили звание «Героя труда». Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Звания удостоились капитан-наставник отдела департамента безопасности «Дальневосточного морского пароходства» Владивостока Геннадий Антохин, директор Республиканской школы искусств для особо одаренных детей Дагестана Мурад Кажлаев, тракторист из Ростовской области Александр Бондаренко, машинист крана доменного цеха из Кемеровской области Людмила Суслякова и заместитель генерального директора «ОДК-Сатурн» в Ярославской области Виктор Поляков.

Владимир Путин 20 апреля также наградил главу Бурятии Алексея Цыденова. Президент вручил ему Почетную грамоту за добросовестный труд.