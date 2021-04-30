«Испугались!»: Манукян с иронией оценил реакцию Twitter на ультиматум Роскомнадзора

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян с иронией отреагировал на фактический ультиматум Роскомнадзора американской соцсети Twitter. РКН заявил, что соцсеть обязана удалить всю запрещенную информацию до 15 мая. В противном случае Twitter в России может быть заблокирован, отметили в ведомстве.

«Уже видел реакцию Twitter на, то что им уже 15 мая могут помахать ручкой в России, — отметил Вадим Манукян в беседе с ФАН. — Зашевелились, дорожную карту какую-то придумали, чтобы их из нашей страны не вытурили. Они мне очень напоминают Диму Семицветова из «Берегись автомобиля» (фильм Эльдара Рязанова 1966 года. — Прим. ФАН), которого играл Андрей Миронов. Этому герою персонаж Анатолия Папанова сказал прекрасную фразу: «Ааа, испугались!». Так вот, Twitter, на мой взгляд, наконец-то понял, что шутки кончились, и теперь начнется настоящая трепка. А такой обширный рынок как российский, они, похоже, пока терять не готовы. Пусть исполняют российские законы и работают дальше, а если нет, — то, как говорится, чао-какао!»

ФБА «Экономика сегодня» /

В сообщении Роскомнадзора отмечается, что администрация Twitter выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать еще не удаленные противоправные материалы и повысить скорость реагирования на требования российских властей.

Ранее провайдеры по требованию РКН замедлили скорость работы Twitter в России. Эта мера стала реакцией на многочисленные нарушения соцсетью российских законов.