Москва, 30 апреля. Заместитель председателя правления российской энергетической компании «Газпром» Олег Аксютин оценил углеродный след от поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США.

Американское топливо наносит значительно больший ущерб экологии, чем экспортные газопроводы «Газпрома». Об этом топ-менеджер рассказал в ходе выступления на Дне инвестора «Газпрома», сообщает РБК. Аксютин представил данные исследований, согласно которым отечественное трубопроводное голубое топливо отличается минимальным экологическим следом.

«Для наглядности, углеродный след от поставок трубопроводного газа из России можно сравнить с длиной следа человека», — заявил представитель «Газпрома».

След от поставок СПГ из Алжира и Катара Аксютин предлагает сравнить со следом слона. Поставки топлива из Соединенных Штатов приравниваются к следу динозавра, «не дошедшего» до наших дней. Выбросы парниковых газов «Газпрома» в прошлом году снизились почти на 15%, по словам зампреда правления. Загрязняющих веществ стало меньше на 17%, а метана — на 21%.

Также «Газпром» отказался от закупок дополнительных объемов газового транзита через Украину. Данное решение создает новую газовую реальность, пишет Федеральное агентство новостей.