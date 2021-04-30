«Этот день в истории». Что произошло 30 апреля, праздники, факты, люди

30 апреля оставило весомый след на страницах отечественной и международной истории. О самых важных праздниках, интересных фактах и днях рождения известных личностей мы расскажем в новом выпуске программы «Этот день в истории».

Сегодня День российских пожарных, они отмечают свой профессиональный праздник. Работу пожарного называют одной из самых сложных в мире. Можно научиться забираться по выдвижной лестнице и пользоваться противогазом, ориентироваться в дыму и огне, но нелегко осознать и принять, что ежесекундно необходимо рисковать своей жизнью ради спасения другой.

В этот день произошло одно из самых важных событий, которое оставило отпечаток на страницах истории Великой Отечественной войны. Речь идет о штурме Рейхстага. В каком году он начался и когда берлинский гарнизон капитулировал? Какие писатели, актеры и певцы родились 30 апреля? Об этом и не только узнаете в новом выпуске программы «Этот день в истории».