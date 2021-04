Госдеп США требует, чтобы Балканы отказались от энергоресурсов из России

26 апреля на сайте Госдепартамента США появилось официальное заявление по ситуации на Западных Балканах. В частности, официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что его Штаты заинтересованы в переходе государств региона от использования российских энергоресурсов к «чистой» энергетике и готовы всячески им помогать на этом пути.

Сербия является одним из крупнейших партнеров России по проекту «Турецкий поток»: через ее территорию проходит транзит газа в Венгрию. Сербский участок газопровода был введен в эксплуатацию 1 января 2021 года. Пока по нему «голубое» топливо получает и сама Сербия, что уже позволило значительно снизить цену для потребителей, а также Босния и Герцеговина.

На прошедшей недавно конференции «Энергетическая безопасность Европы и размышления о Республике Сербии и Республике Сербской», организованной Евразийским форумом безопасности, Драган Петрович, научный консультант Института международной политики и экономики, отметил, что среди основных мировых игроков только Россия имеет достаточные запасы нефти и газа для их экспорта.

Эксперт отметил, что Соединенные Штаты обладают солидными запасами газа, покрывающими до 90% их растущих потребностей. Однако в отношении нефти они могут покрыть лишь от 40% до 50%, так что могут удовлетворить только потребности своей страны. В России же находится более 5% мировых запасов нефти и значительно больше газа.

Кроме того, от российского топлива зависят Хорватия, Болгария и Босния и Герцеговина. С 1 апреля БиГ начала получать российский газ из «Турецкого потока». После его запуска американское посольство призвало Сараево продолжать реализацию энергетических проектов под эгидой Евросоюза, и в частности попросило усилить внимание к узлу «Южное соединение» (Southern Interconnection), который должен объединить газотранспортные сети БиГ и Хорватии.

При этом идея подключения Боснии и Герцеговины к хорватской газопроводной системе на нефтеперерабатывающем заводе в месте Босански-Брод не одобрена в Республике Сербской, и в этом отношении вмешательство США вызывает интерес. Американский представитель в Сараево, в частности, утверждает, что для БиГ было бы лучше покупать сжиженный природный газ (СПГ) из терминала в Хорватии.

Однако сжиженный газ дороже, чем топливо, поступающее по трубам. Более того, Хорватия, хотя и построила терминал для подобного топлива, состоит в долгосрочных отношениях с «Газпромом» и импортирует российский газ. Босния и Герцеговина также использовала российский энергоресурс во времена бывшей СФРЮ, когда получала его через Украину. «Газпром» объявил, что теперь газ будет на 20% дешевле для потребителей в Боснии, так как маршрут через Черное море короче, чем через Украину и Венгрию.

При этом российско-сербская компания NIS (Нефтяная индустрия Сербии) проводит разведку энергоресурсов в Боснии и Герцеговине для дальнейшей добычи и переработки. К примеру, на днях успешно завершились сейсмические испытания рядом с селом Обудовац в Республике Сербской. В дальнейшем здесь появится объект по добыче топлива.

Еще две страны региона — Черногория и Албания — подключены к азербайджанскому проекту строительства Ионическо-адриатического газопровода (IAP).

В будущем, однако, Сербия может заключить соглашение с Бахрейном о закупке СПГ. Бахрейн предлагает более дешевый газ и позволяет диверсифицировать поставки, что приведет к снижению цены на «голубую энергию» для потребителей в стране. По некоторым сведениям, этот вопрос обсуждался во время недавнего визита президента Сербии Александра Вучича в Королевство Бахрейн, а также во время ответного визита в Белград посланника короля Бахрейна шейха Насера бин Хамада бин Исы аль-Халифы.

Достижение договоренности о поставках от государственной газовой компании Бахрейна Banagas для Сербии важно по нескольким причинам. Во-первых, на данный момент Сербия полностью зависит от импорта «голубой энергии» из России, и в случае какого-либо кризиса может случиться дефицит топлива. Поэтому Белград стремится обеспечить поставки и из других регионов. Однако здесь важнейшее значение имеют цена и объемы. Кроме того, если такой договор будет подписан, Сербия выполнит положение «Вашингтонского соглашения» о диверсификации источников поставок — это также одно из требований, которые Брюссель поставил в рамках процесса вступления Сербии в Евросоюз.

Сейчас Сербия платит российскому «Газпрому» 155 долларов за тысячу кубометров газа, пришедшего по «Турецкому потоку». Снижение цен на газ поможет развитию сербской промышленности, которая работает больше, чем раньше, что ведет к росту потребления. В первом квартале 2021 года, по сообщениям СМИ, экспорт российского газа в Сербию увеличился на 71%.

Снижение закупочной цены на газ для Сербии также будет означать снижение цен для потребителей — выиграют как сербская промышленность, так и домашние хозяйства. Сербии требуется больше топлива для газификации. Наряду с возобновляемыми источниками энергии газ является одной из альтернатив для сокращения выбросов от угольной энергетики.

Технические условия для снабжения Сербии сжиженным природным газом из Бахрейна есть. Терминал на хорватском острове Крк начал работу 1 января. Природный газ в жидком состоянии доставляется туда судами, а затем снова превращается в «голубую энергию», которая транспортируется по газопроводам в пункт назначения. Правда, мощности этого терминала невелики (2,6 млрд кубометров газа в год), но они важны для запуска процесса диверсификации газоснабжения Сербии.

Что же касается непосредственно «зеленой» энергетики — в регионе существует ряд проектов, однако их роль пока слишком мала.

Например, ветряной парк в месте Пландиште в Воеводине, совместный проект NIS и голландской компании Met, дает установленную мощность в 102 мегаватта. Всего в Сербии девять ветропарков, в Северной Македонии — один, в БиГ — два. Наибольшее развитие они получили в Хорватии — там расположены 23 объекта общей мощностью 790 МВт.

Есть и солнечная генерация: так, крупнейший в регионе проект находится в РС, но пока в стадии строительства. «Требине-1» будет выдавать 73 МВт «зеленой» энергии. Но этого недостаточно, потребности намного выше.

В сообщении Госдепа также был сделан упор на снижение влияния Китая в регионе.

Китай действительно проявляет все больший интерес к Балканам. Компании из Поднебесной строят здесь дороги, вкладывают средства в развитие промышленности. Однако есть и подводные камни — например, Черногория теперь должна вернуть Пекину около миллиарда евро за незавершенное строительство автомагистрали Бар-Боляре. Таких денег у государства нет: госдолг страны на начало 2021 года составил 4,33 млрд евро — 103% ее ВВП. В итоге Китай может потребовать у страны стратегически важный порт Бар на Адриатике. Однако дело здесь скорее не в злонамеренных действиях Пекина, а в недальновидности Подгорицы и коррупции в Черногории.

В заключении заявления Госдепа США говорится о том, что они «ценят партнерство в области обороны и безопасности с новейшими союзниками по НАТО, Черногорией и Северной Македонией», и готовы «дальше укреплять это сотрудничество посредством совместных учений, развертывания войск и закупок вооружения».

