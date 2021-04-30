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Китайский купе-кроссовер Geely подорожал в России сразу на 300 тысяч рублей

Экономика
Китайский купе-кроссовер Geely подорожал в России сразу на 300 тысяч рублей
geely-motors.com  /  Geely

Москва, 30 апреля. Стоимость китайского купе-кроссовера Geely Tugella на российском авторынке в апреле 2021 года выросла сразу на 300 тысяч рублей.

Модели Geely Tugella в исполнениях Luxury и Flagship стоят в районе 2,7-2,8 млн рублей. Автомобиль за счет повышения оказался в лидерах среди самых дорогих моделей из Китая.

Geely Tugella оснащен турбодвигателем объемом 2 литра и мощностью 238 лошадиных сил при крутящем моменте 350 Нм. Агрегат работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

За первый квартал 2021 года в России было продано 200 Geely Tugella. По популярности среди китайских машин кроссовер занимает лишь 19 место.

Компания Geely ранее объявила о скором выходе в России нового кроссовера Geely Atlas Pro. Официальные дилеры начнут принимать заявки на автомобиль в третьем квартале 2021 года. Стоимость и комплектация машины пока не разглашаются.

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