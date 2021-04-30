Рэпер Дава после расставания с Бузовой запускает шоу о брошенных женщинах

«Судя по тем сообщениям, которые мои подписчицы присылают мне в директ, у многих девушек есть неуверенность в себе, травмы после расставания или предательства, и они начинают искать недостатки в себе, загонять себя в комплексы», — рассказал Манукян в интервью Peopletalk.

По словам рэпера, цель проекта — помочь девушкам разобраться в себе и показать, каким красивыми и уверенными они могут быть. Он считает, что перевоплощение участниц шоу «Красотка» послужит примером для других его подписчиц, которые находятся в подобной ситуации.

В интервью Дава также признался, что в детстве страдал от большого количества комплексов. По его словам, если кроме пластических операций нет вариантов исправить что-то в себе, то лучше лечь под нож хирурга и «быть счастливее». Сам рэпер не так давно решился на операцию ради привлекательной фигуры.

Он объяснил, что всегда занимался спортом, поэтому мог похвастаться подтянутым телом и накачанным прессом. Но затем в его организме произошли гормональные изменения.