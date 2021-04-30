Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 апреля 11:57
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:55
Шоу-бизнес
Муж Любови Успенской едва не выбросил ее из окна на глазах у дочери
11:55
Происшествия
Родные готовы забрать ребенка жительницы Приморья, убившей мужа и детей
11:55
Весь мир
Судьба Меркосур будет зависеть от согласия между Бразилией и Аргентиной
11:53
Происшествия
Убившая мужа и двух детей жительница Приморья общалась с матерями по всей стране
11:52
Происшествия
Стала известна причина задержания адвоката ФБК Павлова
11:50
Происшествия
Убившая мужа и двух малолетних детей жительница Владивостока не нуждалась в деньгах
11:50
Общество
Самый благополучный по COVID-19 район назвали в Краснодарском крае
11:47
Экономика
Китайский купе-кроссовер Geely подорожал в России сразу на 300 тысяч рублей
11:47
Общество
Операции для детей с туберкулезом начали проводить в Приморье
11:46
Общество
Конференция для школьников «Многоликий Петербург» пройдет 15 мая
11:45
Шоу-бизнес
Рэпер Дава после расставания с Бузовой запускает шоу о брошенных женщинах
11:43
Армия
В NI рассказали, как скоростная советская подлодка вызвала панику в США
11:41
Общество
В «Единой России» не стали комментировать желание экс-«татушки» стать депутатом
11:38
Спорт
Советник Леонида Федуна Франко Камоцци ушел из «Спартака»
11:35
Общество
Шаповалов назвал призывы ФБК финансировать «Медузу» сделкой двух иноагентов
11:34
Экономика
Пенсии россиян сократились в марте на 0,2%
11:34
Общество
Тематический поезд «Спасибо медикам» запустили в метро Москвы
11:31
Происшествия
Лжесвидетели по делу о ДТП с Ефремовым встретились в коридоре суда перед заседанием
11:30
Армия
В МИД РФ призвали Киргизию и Таджикистан к урегулированию конфликта путем переговоров
11:27
Происшествия
Пассажирский Boeing экстренно вернется в Москву после вылета в Брюссель
Все новости

Рэпер Дава после расставания с Бузовой запускает шоу о брошенных женщинах

Шоу-бизнес
Рэпер Дава после расставания с Бузовой запускает шоу о брошенных женщинах
instagram.com  /  @dava_m

Москва, 30 апреля. Бывший бойфренд Ольги Бузовой, рэпер Давид Манукян заявил о создании собственного шоу, где будет помогать женщинам пережить болезненное расставание и обрести уверенность в себе.

Расставание с Бузовой подарило рэперу новый подъем в творчестве. Сначала Дава выпустил несколько композиций, в которых выплеснул всю душевную боль, а теперь анонсировал запуск шоу под названием «Красотка». В рамках проекта он намерен помогать брошенным женщинам, которые не могут самостоятельно пережить болезненный разрыв. Премьера состоится уже в мае на YouTube.

«Судя по тем сообщениям, которые мои подписчицы присылают мне в директ, у многих девушек есть неуверенность в себе, травмы после расставания или предательства, и они начинают искать недостатки в себе, загонять себя в комплексы», — рассказал Манукян в интервью Peopletalk.

По словам рэпера, цель проекта — помочь девушкам разобраться в себе и показать, каким красивыми и уверенными они могут быть. Он считает, что перевоплощение участниц шоу «Красотка» послужит примером для других его подписчиц, которые находятся в подобной ситуации.

В интервью Дава также признался, что в детстве страдал от большого количества комплексов. По его словам, если кроме пластических операций нет вариантов исправить что-то в себе, то лучше лечь под нож хирурга и «быть счастливее». Сам рэпер не так давно решился на операцию ради привлекательной фигуры.

Он объяснил, что всегда занимался спортом, поэтому мог похвастаться подтянутым телом и накачанным прессом. Но затем в его организме произошли гормональные изменения.

бузова отношения шоу расставание дава
Комментировать
Самое популярное
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 157042 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 153168 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 117126 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 116991 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 102026 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Все новости / Шоу-бизнес / Рэпер Дава после расставания с Бузовой запускает шоу о брошенных женщинах
Рейтинг@Mail.ru