В NI рассказали, как скоростная советская подлодка вызвала панику в США

Вашингтон, 30 апреля. Советские подлодки типа «Лира» были инновационными аппаратами, обладавшими впечатляющей скоростью, считают американские аналитики.

Холодная война для Советского Союза началась с отставания от США в области подводных лодок, отметил военный эксперт Роберт Фарли в своей статье для The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. Чтобы нивелировать этот разрыв, Москва решила создать субмарину, способную передвигаться быстрее и погружаться глубже, чем любая американская подлодка, рассказал автор материала.

Результатом работы советских инженеров стала субмарина типа 705 «Лира», которую в Вашингтоне расценили, как угрозу подводному господству США. Западные конструкторы разрабатывали многоцелевые подводные платформы, тогда как их коллеги из СССР концентрировали внимание на конкретной задаче — скоростном перехвате американских морских группировок надводных кораблей, объяснил Фарли. Главной их целью были авианосцы ВМС Соединенных Штатов.

Конструкция корпуса «Лиры» была выполнена с применением титана, позволявшего подлодке выдерживать огромные нагрузки при передвижении на высокой скорости и погружении на большие глубины, отметил эксперт. Он также обратил внимание на внушительный уровень автоматизации субмарины, благодаря которой удалось значительно сократить экипаж.

«Для достижения высокой скорости подлодки «Лира» использовали удивительную инновационную конструкцию быстрого реактора со свинцовым охлаждением. Это позволило получить огромное количество энергии в компактном пространстве», — уточнил Фарли.

Максимальная скорость подводной лодки достигала 41 узла, причем разгоняясь с поразительным ускорением, подчеркнул автор статьи. По его словам, «Лира» могла погружаться на глубину до 670 метров, что значительно больше, чем у субмарин ВМС США тех лет, а также у современных американских образцов. Благодаря подобным характеристикам детище советских инженеров могло эффективно уклоняться от большей части торпед, используемых странами НАТО, объяснил аналитик. Создание в СССР «Лиры» вызвало панику в Соединенных Штатах и Великобритании, которым в срочном порядке пришлось разрабатывать особые датчики, чтобы иметь возможность обнаруживать скоростную и глубоководную подлодку, созданную Советским Союзом, добавил Фарли.

Ранее американские аналитики назвали российскую подлодку «Белгород» причиной страха противников РФ из-за мощнейшего вооружения.