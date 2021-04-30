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Рубль за квадратный метр: в Ростове нашли способ сохранить культурный облик города

  /   Обновлено: 30 апреля 2021 13:20
Общество
Рубль за квадратный метр: в Ростове нашли способ сохранить культурный облик города
pixabay.com  / 

Ростов-на-Дону, 30 апреля. Как сохранить исторический центр города Ростова-на-Дону? Ответ на этот вопрос нашли депутаты городской думы и глава администрации города Алексей Логвиненко. В процессе бурной дискуссии городская дума приняла поистине историческое решение.

«Договор аренды будет заключаться на 49 лет, при условии, что за 7 лет инвестор приведет объект в порядок», ― отметил Алексей Логвиненко. Он также подчеркнул, что прежде чем предложить такое решение, лично изучил опыт крупнейших городов нашей страны. 

Льготная арендная плата ― один рубль за квадратный метр, коснется только тех объектов, чье состояние считается неудовлетворительным. Изменения в положение «О порядке передачи в аренду объектов, находящихся в муниципальной собственности города Ростова», внесут в ближайшее время.

Однако, по мнению руководителя Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников и культуры Александра Кожина, ситуация с состоянием объектов не поменяется.

«Одно дело, когда подобные региональные законы действуют в Москве или в Питере, и совсем другое дело Ростов. По большому счету, у нас даже акта регионального нет, как и нет вариантов доверительного управления, как и его примеров. Скажем, старейший памятник  дом Кисина, практически весь разрушен. Кто-то клюнет на эту приманку, вложит деньги, отстроит, отреставрирует, но придет новый мэр и скажет, платите аренду по другой цене. О чем вы ранее договаривались мы не в курсе. Уже Ростов через это проходил», ― рассказал Александр Кожин корреспонденту ФАН.

В настоящее время городская администрация объявила о реставрации шести объектов культурного наследия. Градоначальник рассказал, что из городского бюджета выделены средства на проведение проектно-изыскательских работ.

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