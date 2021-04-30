Советник Леонида Федуна Франко Камоцци ушел из «Спартака»

Москва, 30 апреля. Итальянец Франко Камоцци, работавший советником владельца столичного «Спартака» Леонида Федуна, покинул занимаемый пост.

Франко Камоцци в интервью изданию fcinter1908.it сообщил, что прекратил сотрудничество со «Спартаком». Он подчеркнул, что продолжит работу в компании Blacklist. Камоцци поблагодарил руководство московского клуба и лично Леонида Федуна за оказанное доверие.

«Я счастлив, что помог привлечь футболистов, которые сегодня стали одними из лучших игроков, и, где мог, помог избежать ненужных покупок», — заявил он.

Уход Камоцци из «Спартака» уже прокомментировал директор клубного департамента по связям с общественностью Антон Фетисов. Он заметил, что итальянский агент сам принял решение о прекращении сотрудничества и не исключил, что это обусловлено ситуацией с коронавирусом.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что будет судиться с Леонидом Федуном. Он до сих пор не получил от владельца «Спартака» неустойку за расторжение контракта.