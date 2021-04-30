Пенсии россиян сократились в марте на 0,2%

Москва, 30 апреля. Реальный размер средней пенсии в России в марте 2021 года сократился на 0,2% и на 0,1% в феврале, следует из отчета Росстата.

При этом по итогам первого квартала текущего года размер средней пенсии в РФ увеличился на 0,1%. Это произошло за счет роста показателя в январе. В первый месяц 2021 года пенсии россиян увеличились на 0,4% в годовом выражении.

В номинальном выражении средняя пенсия в марте составила 15 779 рублей, что на 5,6% больше, чем в марте прошлого года. За 2020 год реальный размер средней пенсии в России вырос на 2,3%. Реальные пенсии россиян росли почти все месяцы прошлого года. Сокращение реального размера пенсий произошло за счет ускорения инфляции. По данным Центробанка РФ, в марте инфляция достигла 5,8%.

В Пенсионном фонде России ранее сообщили об изменении порядка выплаты пенсий и пособий за май. С 1 по 10 мая госучреждения и банки уйдут на десятидневные каникулы, поэтому даты начисления выплаты изменились.