Экстрасенс Николь Кузнецова рассказала, каким будет май для россиян

Белый маг, финалистка 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова в комментарии ФАН рассказала, каким будет май для россиян. По словам ясновидящей, прежде, чем жители страны погрузятся в отпускную суету и «летнюю одурь», многих из них накроет волной событий, а кое-кого — настоящим цунами.

«Период ожиданий, разочарований, досады на себя и окружающих оказался вовсе не бесконечным, как думалось еще совсем недавно. В глубине прошедших странных месяцев, как выяснилось, зрели инициативы. И вот наступает время предъявить их себе и миру. На первый план выходят стратегии собственного будущего, причем не какие-то новые планы, а развитие тех событий, начало которых уже заложено», — говорит ведунья.

Кузнецова уверена, что многие люди смогут ответить себе на важные жизненные вопросы, которые давно не давали им покоя, — например, личных отношений или карьеры.

«Для кого-то ничего особо не значащие отношения перерастут в осознание, что рядом человек, данный судьбой, и искать кого-то еще уже не нужно. А люди, сконцентрированные на вопросах заработка, смогут, наконец, определиться: кто-то остановится на скромной, но стабильной работе, кто-то рискнет в погоне за солидным кушем», — отметила белый маг.

instagram.com / @nikol.official

Увы, по словам, экстрасенса повезет в мае не всем. Но этот месяц богат на перемены, о которых мало кто пожалеет в итоге. И, в принципе, в этот период лучше двигаться, а не стоять на месте, иначе это может привести к необратимым последствиям.

«Те, кто уже начал катиться по наклонной, окончательно рухнет, если в ближайшие недели не предпримет активных шагов: сейчас или никогда, иначе лето похоронит последние надежды», — предостерегает экстрасенс.

Как можно заметить, наступающий месяц никому не даст скучать, главное — не поддаваться скепсису. А его вокруг, кстати, предвидится в избытке, взаимной поддержки будет не хватать. Однако унывать не стоит. Лучше слушать свое сердце и не забывать о тех, кто рядом.

«Даже близким людям станет казаться, что вы замахиваетесь на журавля в небе, что небезопасно в наши турбулентные времена. Осторожность вашего окружения понятна, однако сейчас можно смело идти собственным путем: ваш выбор вас не подведет! Только перед тем, как совершить ответственный шаг, постарайтесь сделать благотворительное пожертвование: над тем, кто в эти нелегкие дни поможет другим, будет сиять счастливая звезда!» — заметила белый маг.

Благоприятное время для всех россиян в мае спрогнозировала и гадалка, ясновидящая Дарья Миронова. Она уверена, что вспышка заболеваемости коронавирусом в России завершится именно в мае — 25-го числа. А вот астролог Людмила Митрохина назвала один из опасных дней мая, который охарактеризовала всплеском преступности.