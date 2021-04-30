В МИД РФ призвали Киргизию и Таджикистан к урегулированию конфликта путем переговоров

Москва, 30 апреля. Москва приветствует договоренности между Киргизией и Таджикистаном о прекращении военных столкновений на границе.

В Кремле призвали Бишкек и Душанбе к урегулированию обстановки путем дальнейших переговоров, а также поддержали идею создания совместной рабочей группы по ситуации и выразили готовность содействовать решению спорных вопросов.

Ранее стало известно о перестрелке, которая началась в Лейлекском районе Киргизии на границе с Таджикистаном. Отмечается, что столкновение жителей приграничных районов двух стран переросло в военное противостояние.

Накануне президент Киргизии заявил о ликвидации очага напряженности на границе с Таджикистаном.