Опубликован рейтинг самых красивых горных маршрутов России

Москва, 30 апреля. Россиянам рассказали о самых красивых горных маршрутах России. Рейтинг составил один из сервисов бронирования жилья для отдыха.

Опрос пользователей проходил в социальных сетях, сообщили представители сайта. Респонденты признали горные маршруты Крымского полуострова самыми привлекательными и красивыми. Исследование показало, что более 30% людей прокладывают дорогу по тропам Голицына, Боткинской, Чернореченскому каньону и другим туристическим местам Крыма.

Второе место по итогам опроса заняли горные маршруты Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. За эти варианты проголосовало чуть меньше 30% респондентов. Третье место путешественники отдали Башкирии. Далее по списку идет Алтайский край: за него свой голос отдали 8,1% опрошенных. Карельский перешеек замкнул пятерку лидеров, набрав 5,4% голосов россиян.

Вторую пятерку открыл Краснодарский край, затем идут Красноярск и Камчатка. Мурманская область и озеро Байкал закрыли десятку лучших мест для горного путешествия.

Коронавирусные ограничения, связанные с запретом полетов за границу, помогают российскому туризму развиваться. Стало известно, что Владивосток в ближайшее время будет готов принять круизные паромы.