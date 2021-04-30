Шаповалов назвал призывы ФБК финансировать «Медузу» сделкой двух иноагентов

Команда Навального отрабатывает повестку «давления» российских властей на СМИ призывами спасти «Медузу»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

Соратники Алексея Навального в соцсетях призвали россиян помочь финансово редакции латвийского интернет-издания «Медуза», чтобы компенсировать потерю рекламодателей. В комментарии корреспонденту ФАН политолог Владимир Шаповалов назвал эту кампанию платой за активное продвижение ресурсом позиции осужденного оппозиционера.

Посты в поддержку данного СМИ опубликовали в своих Twitter-аккаунтах члены команды Навального, среди которых Иван Жданов, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов и другие. К данному «флешмобу» присоединились и некоторые менее известные активисты.

«Медуза» просит о помощи — значит, надо помогать», — написал сбежавший в Европу глава ликвидированной сети штабов Навального (структурное подразделение ФБК2 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Леонид Волков.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, 23 апреля 2021 года Министерство юстиции РФ внесло юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA Medusa Project в реестр СМИ-иноагентов. Согласно российскому законодательству, все материалы, распространяемые «Медузой» на территории страны, должны иметь соответствующую маркировку. Даная мера призвана уведомить аудиторию о том, что это издание преследует интересы других государств.

Вскоре после признания иноагентом в России, редакция издания, штаб-квартира которого находится в Латвии, разместила на своем сайте кнопку с активной ссылкой с подписью «Спасти «Медузу». Нажав на нее, пользователь попадает на страницу, где предлагается ввести реквизиты банковской карты, воспользоваться платежной системой PayPal или криптовалютным кошельком, чтобы перевести средства на счет СМИ.

29 апреля ближайшее окружение основателя «Фонда борьбы с коррупцией»2 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) обратилось к своей интернет-аудитории с просьбой оказать материальную помощь «Медузе», утратившей рекламодателей и якобы находящейся в сложном финансовом положении в связи с решением Минюста РФ.

«Оформила два перевода как протест против беспредела и наглого, самодовольного давления на СМИ. Один перевод с моей карты, другой — по просьбе Олега [Степанова] (бывший координатор московского штаба Навального. — Прим. ФАН) @olsnov с его карты», — написала в своем Twitter волонтер и сторонница осужденного оппозиционера Елизавета Нестерова.

Федеральное агентство новостей /

В интервью корреспонденту ФАН заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов предположил, что подобная акция поддержки в соцсетях была запущена командой Алексея Навального в качестве благодарности за соответствующее информационное сопровождение «Медузой» акций, деятельности членов ФБК и связанных с ним структур.

«Здесь все понятно и объяснимо — один иностранный агент помогает другому. Фактически «Медуза» является информационным ресурсом, который активно продвигает бренд Навального. Если проанализировать ту информационную политику, которой придерживалась ее редакция на протяжении всей своей истории, то очевидно, что издание занимало активную антироссийскую позицию. Это СМИ поддерживало практически все акции и действия основателя ФБК и его окружения», — объяснил эксперт.

Кроме того, собеседник Федерального агентства новостей подчеркнул, что руководство «Медузы» никогда не скрывало, что редакционная политика издания направлена против России. Политолог отметил, что в связи с этим вполне закономерно, что власти нашей страны присвоили этому информационному ресурсу статус иностранного агента.

ФБА «Экономика сегодня» . /

«Они (журналисты «Медузы». — Прим. ФАН) продвигают ценности, чуждые нашему обществу», — обратил внимание замдиректора Института истории и политики МПГУ.

По словам Владимира Шаповалова, редакция «Медузы» пытается давить на жалость, сообщая аудитории, будто бы находится в отчаянном положении. Он добавил, что подобным образом Навальный и его соратники собирают средства с доверчивых россиян, притом, что основное их финансирование происходит из совершенно иных источников.

«Это часть красочной информационной кампании и попытка еще раз поднять тему давления государства на «свободные» средства массовой информации. По сути, отрабатывается повестка репрессий в отношении «свободных» журналистов. Это не какая-то безысходная ситуация, в которой нужно заниматься фандрайзингом (сбором пожертвований. — Прим. ФАН)», — подытожил политолог.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал внесение Минюстом издания «Медуза» в реестр иноагентов. По его словам, исчезновение любого средства массовой информации в нашей стране не будет сильно ощущаться.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

2 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.