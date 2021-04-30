Лиза Арзамасова и Илья Авербух ждут ребенка

Москва, 30 апреля. Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова беременна от своего супруга, фигуриста Ильи Авербуха. Звездная пара сообщила радостную новость поклонникам в Instagram.

Актриса опубликовала на своей странице видео, на котором она стоит на кухне с кружкой в руках в сером домашнем костюме. Под одеждой Арзамасовой уже заметен небольшой округлившийся животик. На кадрах Авербух подходит к жене и нежно обнимает ее сзади, аккуратно положив руки на живот супруги.

«Всем хорошего дня!» — говорит актриса на видео. «И хороших, добрых новостей!» — добавляет фигурист.

В подписи к ролику Арзамасова пояснила, почему они не стали скрывать радостную новость. Оказывается, супруги хотели избежать лишних пересудов на эту тему.

«Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали «разоблачать» бдительные наблюдатели», — отметила звезда «Папиных дочек».

Поклонники поздравили актрису и ее супруга в комментариях. Подписчики Арзамасовой пожелали ей здоровья и легкой беременности.

«Ааа! Будут маленькие арзамасики!»; «Лиза, какое счастье! Поздравляю!»; «Какая прелесть! Лиза, вы очень красивая!» — написали фанаты.

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух поженились в конце прошлого года. Фигурист старше своей жены более чем на 20 лет. Спортсмен ранее рассказывал об «интимном моменте» в отношениях с молодой супругой.