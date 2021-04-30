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Роспотребнадзор провел почти 130 миллионов тестов на COVID-19 за все время пандемии

Общество
Роспотребнадзор провел почти 130 миллионов тестов на COVID-19 за все время пандемии
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 30 апреля. Более 150 млн случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире. На фоне сложившейся эпидемиологической обстановки Роспотребнадзор продолжает работу по борьбе с COVID-19.

Первое место по количеству выявляемых случаев заражения вирусом в мире занимают США — 62 191 939 или 3277 на 100 тыс. больных. По состоянию на 30 апреля, наибольший прирост зараженных за сутки зафиксирован в Юго-Восточной Азии – 396 065 новых пациентов, передает пресс-служба Роспотребнадзора. Специалисты ведомства составили график, в котором отследили ежедневную динамику COVID-19.

«Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов», — рассказали в надзорном органе.

Все прибывающие в Россию проходят анкетирование. Затем их данные передаются под контроль медицинской организации по месту жительства. По данным на 28 апреля, отечественные доктора следят за состоянием здоровья 513 012 человек.

«Учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями по состоянию на 28.04.2021 проведено 129 182 804 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Комплекс мероприятий по борьбе с распространением болезни осуществляется надзорным ведомством в рамках Национального плана по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ.

Жителям России следует не терять бдительности в течение продолжительных майских праздников. Для того чтобы защитить себя от коронавирусной инфекции, следует соблюдать существующие меры безопасности, заметил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

россия роспотребнадзор меры пандемия коронавирус
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