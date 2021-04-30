Депутат Вострецов поддержал рекомендации Роспотребнадзора на майские праздники

На майские праздники лучше отказаться от посещения массовых мероприятий, остаться дома или выехать с семьей на природу. Такими рекомендациями в беседе с корреспондентом ФАН поделился депутат Госдумы, председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, член Общественной палаты РФ Сергей Вострецов.

«Я полностью присоединяюсь к рекомендациям Роспотребнадзора. В этом году нам лучше еще потерпеть с массовыми гуляниями, вспомните: в прошлом году у нас и на 1 Мая, и на День Победы никаких парадов и скоплений людей не было. Пока эпидемиологическая ситуация у нас не урегулируется окончательно, давайте еще немного подождем. Зато потом, надеюсь, уже в следующем году, мы сможем полноценно отгулять наши любимые майские праздники», — поделился мнением депутат.

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Напомним, на этой неделе Роспотребнадзор порекомендовал проводить майские праздники вместе с семьей. Ведомство выступило за сохранение масочного режима в местах с большим скоплением людей, а также посоветовало ограничить прием гостей, по возможности оставаться дома либо выехать с семьей на дачу или за город.

«Да, эти советы более чем оправданы. Провести отдых с семьей, навести порядок дома и на даче, подготовить огород к новому сезону — это ведь тоже замечательно. Свежий воздух еще никому не вредил, а погулять на массовых мероприятиях всегда можно успеть. Чтобы не допустить новых пиков заболеваемости, масочный режим надо соблюдать, про меры безопасности не забывать», — добавил Сергей Вострецов.

Ранее депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко поддержал и дополнил предложения Роспотребнадзора, касающиеся правил поведения во время десятидневных майских каникул.