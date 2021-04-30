Фура со свиными тушами перевернулась на трассе в Тульской области

Тула, 30 апреля. Перевозивший мясо большегруз перевернулся на областной автодороге. Машина не вошла в поворот и опрокинулась. Пострадал водитель.

Инцидент произошел в селе Гремячее Новомосковского района. Мужчина за рулем грузовика MAN совершал поворот и не справился с управлением. В этот момент автомобиль накренился, съехал с дороги и перевернулся.

Водитель получил перелом руки. Фура перевозила 17 тонн замороженных свиных туш. Возможно, груз был неравномерно распределен, что и привело к аварии. Полиция уточняет обстоятельства случившегося.

Фура перевернулась и перекрыла дорогу на трассе «Таврида» в Крыму, сообщал ФАН. ДТП произошло из-за лопнувшего колеса грузовика. В аварии никто не пострадал.