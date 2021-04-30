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Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана: предпосылки и прогнозы

  /   Обновлено: 30 апреля 2021 11:37
Политика
Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана: предпосылки и прогнозы
Global Look Press  /  Bernd von Jutrczenka / dpa / Carsten Reisinger / imageBROKER.com

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» в пятницу, 30 апреля, в 14:00 состоится прямой эфир на тему «Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана: предпосылки и прогнозы».

Обстановка на границах республик обострилась 29 апреля. Стороны обвиняют друг друга в намеренной провокации. В ходе вооруженных столкновений есть пострадавшие и погибшие. Министерство здравоохранения и социального развития Киргизии сообщило, что на утро 30 апреля количество пострадавших из-за инцидента на киргизско-таджикской границе увеличилось до 134 человек, 13 граждан погибли.

Что не поделили Киргизия и Таджикистан? Кому выгоден этот конфликт? Может ли он перерасти в настоящую войну?
На эти и другие вопросы, касающиеся дальнейших отношений двух стран, в ходе прямого эфира ответят политологи.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054

таджикистан киргизия конфликт
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