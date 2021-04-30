В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» в пятницу, 30 апреля, в 14:00 состоится прямой эфир на тему «Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана: предпосылки и прогнозы».

Обстановка на границах республик обострилась 29 апреля. Стороны обвиняют друг друга в намеренной провокации. В ходе вооруженных столкновений есть пострадавшие и погибшие. Министерство здравоохранения и социального развития Киргизии сообщило, что на утро 30 апреля количество пострадавших из-за инцидента на киргизско-таджикской границе увеличилось до 134 человек, 13 граждан погибли.

Что не поделили Киргизия и Таджикистан? Кому выгоден этот конфликт? Может ли он перерасти в настоящую войну?

На эти и другие вопросы, касающиеся дальнейших отношений двух стран, в ходе прямого эфира ответят политологи.

Прямой эфир пройдет здесь.

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