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Первая машинистка электропоезда стала лицом телеканала «Суббота!»

Общество
Первая машинистка электропоезда стала лицом телеканала «Суббота!»
Пресс-служба телеканала «Суббота!»  / 

Москва, 30 апреля. Лицами телеканала «Суббота!» становятся не только популярные блогеры, но и девушки необычных профессий, сообщили ФАН пресс-службе телеканала «Суббота». Так, ролик с первой в России девушкой-машинистом электропоезда Еленой Лысенко-Салтыковой уже появился в эфире телеканала.

Елена Лысенко-Салтыкова самостоятельно управляет пригородным поездом ЦППК уже почти четыре месяца. В этом году вместе с инициативной группой Лена добилась снятия ограничений по работе женщин в этой профессии, которые действовали в стране с 2000 года.

«Когда я решила стать машинистом, то не знала, что эта профессия входит в список, где ограничен женский труд, — отметила Лысенко-Салтыкова. — Сейчас я первая и пока единственная в стране девушка-машинист пригородного электропоезда. От моего поступления в колледж до вступления на должность машиниста прошло 10 лет. За это время я получила соответствующее образование, родила дочь, работала слесарем в тепловозном цеху и создала инициативную группу, вместе с которой при поддержке ЦППК мы добились изменения закона о работе женщин в этой профессии».

«Суббота!» — телеканал для девушек и их мужчин. Лицами и амбассадорами телеканала уже стали популярные блогеры Маша Миногарова, Натали Ящук, Марина Федункив, Стас Круглицкий Stasprostoklass (в образе Сантаны Новиковой). К галерее современных женских типажей «Субботы!» присоединились и девушки необычных профессий, среди которых чемпионка России по регби Екатерина Тарасова, инструктор по вейксерфингу Мария Крючкова, кинолог-зоопсихолог Мария Алексеева.

Ранее ФАН писал, что первые женщины-машинисты начали работать в метро Москвы с января 2021 года. Профессия машиниста составов в метро была исключительно мужской. Такие правила закреплялись в законодательстве. Правительство РФ сняло ограничение, теперь женщинам разрешено водить не только поезда на железной дороге, но и в метрополитене.

блогеры суббота! машинистка электропоезда
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