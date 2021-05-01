Автоэксперт объяснил, почему высокие штрафы ПДД не снизят количество аварий

В ходе дебатов «Слово против слова» на тему «Нужно ли повышать штрафы за нарушение ПДД?», которые проходят в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», в противостоянии сошлись вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов и проректор БГТУ «Военмех» Марат Гогуадзе.

Михаил Холодов объяснил, почему высокая стоимость штрафа не будет работать и не сможет снизить число аварий.

«У любого штрафа есть несколько функций. Первая — это наказать человека, чтобы было неповадно. Вторая, более важная, — предупредительная, чтобы человек знал, что за нарушение скорости последует штраф и это неминуемо. Главное, чтобы была неотвратимость наказания», — рассказал автоэксперт.

Михаил Холодов отметил, что, если на каких-то участках дороги стоит автоматический радар, перед которым предупреждение о снижении скорости, — автомобилист не превышает скорость. Соответственно, необходимо поставить такие автоматические системы там, где происходят основные аварии. Именно это и поможет уменьшить количество ДТП.

«Также у штрафа есть определенный порог, после которого он не работает. Для многих автомобилистов 500 и 1000 рублей — это существенная сумма. Представим, что штраф будет миллиард рублей. Автомобилисты перестанут нарушать? Нет. Все равно кто-то нарушит. Оплатит он штраф? Никогда в жизни. Штраф фактически не будет работать. Он должен быть ощутимый, но и реалистичный. Как слишком маленький, так и слишком большой штраф не будет работать», — объяснил Холодов.

Ранее стало известно, что самокаты и сегвеи хотят выделить в России в отдельный вид транспорта из-за частых ДТП.