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Кудрявцева мечтает сделать выпуск шоу «Секрет на миллион» с Владимиром Путиным

Шоу-бизнес
Кудрявцева мечтает сделать выпуск шоу «Секрет на миллион» с Владимиром Путиным
instagram.com  /  @leratv

Москва, 30 апреля. Ведущая программы «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева призналась, что уже много лет мечтает пригласить на съемки шоу президента России Владимира Путина и поговорить с ним о жизни.

В интервью YouTube-шоу «Лучше правду» Кудрявцева рассказала, каких гостей она больше всего хочет позвать в свою передачу «Секрет на миллион», которая много лет с успехом идет на канале НТВ. По словам телеведущей, она давно мечтает пригласить президента России. Звезда подчеркнула, что живет с этой мыслью уже не один год и осознает несбыточность этой мечты.

«Я всегда это говорю. И я это говорю, не потому что вру. Я реально не вру. С Путиным», — заявила Лера Кудрявцева

По словам телеведущей, если бы российский президент согласился на интервью, она бы говорила с ним исключительно о жизни — никакой политики. Звезда бы поинтересовалась у главы государства повседневными вещами.

«И причем не о политике хочу с ним поговорить. О жизни. Спросить, к примеру, что на завтрак ели. Из этой серии», — подчеркнула Кудрявцева.

В шоу «Секрет на миллион» приходят звезды шоу-бизнеса, которые рассказывают много интересных и неизвестных фактов из своей жизни. Часто выпуски программы вызывают серьезный резонанс и еще долго обсуждается в Сети. Так, известная российская актриса Елена Проклова призналась в программе Леры Кудрявцевой, что подростком стала жертвой домогательства.

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