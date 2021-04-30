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Пользователи Сети подняли на смех натовские амбиции Киева

Политика
Пользователи Сети подняли на смех натовские амбиции Киева
pixabay.com

Москва, 30 апреля. Вступление в Североатлантический альянс является одним из важнейших пунктов политики Киева. Украинские СМИ рассказали о трудностях на пути к членству в НАТО.

Одно из изданий Незалежной опубликовало материал, автор которого раскритиковал политику Альянса по отношению к Украине. Он заявил, что разговоры о членстве в НАТО затянулись «до бесконечности». Официальные представители организации, по словам журналиста, «открыли дверь» Незалежной, но не предоставили никаких гарантий по членству.

В издании отметили, что Украина для начала должна стать кандидатом на членство, но для этого нужно получить от Альянса план действий. По непонятным причинам, этот шаг НАТО постоянно откладывается на неопределенный срок.

Российские читатели подняли на смех натовские амбиции украинских СМИ. Требования автора откровенно повеселили россиян. Многие пользователи Сети в комментариях написали, что жителям Незалежной вечно «все что-то должны», хотя это не так.

«Это не дверь, а крысиная нора. Вся Украина туда явно не пролезет, придется избавиться от десятка областей», — заявил Olly.

«И опять все и все должны украинцам!» — поразился юзер под ником Ольхон.

«Быстрее африканская республика станет партнером ЕС чем хохлы войдут в НАТУ», — уверен stepan.garba.

Читатели заключили, что украинские журналисты очень любят помечтать и описывают текущую политическую обстановку в восточноевропейском регионе как содержание некой «фантастической книги».

украина нато сми
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