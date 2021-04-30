Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 30 апреля

Москва, 30 апреля. Российские врачи выявили 8731 случай коронавируса в стране за минувшие сутки. Такую информацию предоставили в оперштабе.

Новые случаи заболевания выявили в 82 регионах страны. Более 14% этих пациентов с COVID-19 не замечали у себя никаких признаков заболевания, обратили особое внимание в оперштабе. Выявить таких больных удалось благодаря масштабному тестированию на коронавирус, уточнили специалисты.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России с января 2021 года. Врачи используют для процедуры отечественный препарат «Спутник V». Прививку от заболевания может сделать любой желающий житель страны с полисом ОМС и без медицинских противопоказаний.