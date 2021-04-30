Усадьба Ушакова в Мордовии войдет в военно-исторический маршрут Ростуризма

Саранск, 30 апреля. Восстановленная усадьба адмирала Федора Ушакова войдет в туристический маршрут Российского военно-исторического общества и Ростуризма. Проект под названием «По ушаковским местам» свяжет объекты, связанные с именем флотоводца.

В этом году в России отмечается 20-летие со дня причисления к лику святых Феодора Ушакова. К юбилейной дате Мордовия готовит мероприятия с посещением мест, связанных с пребыванием и духовными подвигами адмирала. Торжества планируется провести в августе как в регионе, так и в Кронштадте, и на острове Корфу. Также для гостей республики будет предложен маршрут Ростуризма и Российского военно-исторического общества «По ушаковским местам».

Стало известно о включении усадьбы адмирала в число объектов военно-патриотического наследия, которые можно будет посетить участникам тура. На данный момент в селе Алексеевка Темниковского района начата работа по воссозданию имения флотоводца. Это будет величественное здание — точная копия дома, где он провел последние годы жизни. Там же планируется создание резиденции российских флотов, а также интерактивного центра Ушакова.

Ранее ФАН писал о вхождении объектов Мордовии в федеральный туристический кластер «Арзамас — Дивеево — Саров».