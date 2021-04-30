Замминистра обороны РФ Картаполов примет участие в праймериз «Единой России»

Москва, 30 апреля. Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов подал необходимые документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия».

Об этом сообщило московское отделение партии «Единая Россия» в своем официальном аккаунте в социальной сети «ВКонтакте», цитируя слова Картаполова с объяснением своего участия в электоральном процессе.

«Важно, чтобы к партии «Единая Россия» в нашей стране относились так же, как к вооруженным силам. А вооруженным силам доверяют 90% граждан нашей Родины», — отметил Картаполов.

Генерал-полковник подчеркнул, что российские военнослужащие горячо любят свою страну, что и является источником гражданского доверия к ВС РФ.

Успешное участие в праймериз (предварительных выборах) является обязательным условием для выдвижения кандидатуры от партии «Единая Россия», сама процедура запланирована в период с 24 по 30 мая и пройдет в онлайн-формате.

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