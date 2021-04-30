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Обгоревший труп пожилого врача-пульмонолога нашли в лесу под Волгоградом

Происшествия
Обгоревший труп пожилого врача-пульмонолога нашли в лесу под Волгоградом
Пресс-служба Сената Аргентины

Волгоград, 30 апреля. Тело без признаков жизни обнаружили в лесу в Михайловском районе Волгоградской области. По данным местных СМИ, погиб врач центральной районной больницы Николай Шинкаренко.

Медика обнаружили лежащим на траве с сильнейшими ожогами. Рядом с мужчиной была найдена пустая канистра из-под бензина. Смерть коллеги подтвердили и в Михайловской ЦРБ. Там сообщили, что Шинкаренко возглавлял пульмонологическое отделение на протяжении 38 лет. Ранее мужчина болел коронавирусом и получил серьезные осложнения.

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 70-летнего врача. Правоохранители выясняют причину произошедшего. О возбуждении уголовного дела пока не сообщается.

Жуткий инцидент также произошел в селе Шигаево в Бурятии. Прибывшие на место происшествия пожарные нашли в горящем доме тело 68-летнего мужчины с отрезанным ухом, сообщал ФАН.

волгоград труп врач
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