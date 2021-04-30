Путин поддержал Нетаньяху в связи с трагедией в Израиле

Тель-Авив, 30 апреля. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в связи с трагедией на севере страны.

Более 30 человек погибли в районе горы Мерон на севере Израиля во время религиозного праздника Лаг ба-Омер, сообщают местные СМИ.

Причиной трагедии стало обрушение трибуны. По предварительным данным, от полученных травм на месте скончались по меньшей мере 38 человек. В связи с произошедшим глава России выразил поддержку израильскому премьер-министру.

Во время праздника Лаг ба-Омер принято жечь костры. Самая масштабная церемония проводится на горе Мерон, что находится на севере Израиля. На территории собираются десятки тысяч верующих.