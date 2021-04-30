Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 апреля 11:56
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:55
Общество
Гендиректор ЕВС назвал причину недопуска Белоруссии на Евровидение
11:55
Шоу-бизнес
Муж Любови Успенской едва не выбросил ее из окна на глазах у дочери
11:55
Происшествия
Родные готовы забрать ребенка жительницы Приморья, убившей мужа и детей
11:55
Весь мир
Судьба Меркосур будет зависеть от согласия между Бразилией и Аргентиной
11:53
Происшествия
Убившая мужа и двух детей жительница Приморья общалась с матерями по всей стране
11:52
Происшествия
Стала известна причина задержания адвоката ФБК Павлова
11:50
Происшествия
Убившая мужа и двух малолетних детей жительница Владивостока не нуждалась в деньгах
11:50
Общество
Самый благополучный по COVID-19 район назвали в Краснодарском крае
11:47
Экономика
Китайский купе-кроссовер Geely подорожал в России сразу на 300 тысяч рублей
11:47
Общество
Операции для детей с туберкулезом начали проводить в Приморье
11:46
Общество
Конференция для школьников «Многоликий Петербург» пройдет 15 мая
11:45
Шоу-бизнес
Рэпер Дава после расставания с Бузовой запускает шоу о брошенных женщинах
11:43
Армия
В NI рассказали, как скоростная советская подлодка вызвала панику в США
11:41
Общество
В «Единой России» не стали комментировать желание экс-«татушки» стать депутатом
11:38
Спорт
Советник Леонида Федуна Франко Камоцци ушел из «Спартака»
11:35
Общество
Шаповалов назвал призывы ФБК финансировать «Медузу» сделкой двух иноагентов
11:34
Экономика
Пенсии россиян сократились в марте на 0,2%
11:34
Общество
Тематический поезд «Спасибо медикам» запустили в метро Москвы
11:31
Происшествия
Лжесвидетели по делу о ДТП с Ефремовым встретились в коридоре суда перед заседанием
11:30
Армия
В МИД РФ призвали Киргизию и Таджикистан к урегулированию конфликта путем переговоров
Все новости

Введение четырехдневной рабочей недели поддерживают 39% россиян

Общество
Введение четырехдневной рабочей недели поддерживают 39% россиян
pixabay.com

Москва, 30 апреля. Жители России приняли участие в опросе на тему вероятного введения в стране четырехдневной рабочей недели.

Социологическое исследование проводилось аналитиками сервиса SuperJob 28-29 апреля на территории 386 населенных пунктов России. В нем приняли участие 1600 человек возрастом от 18 лет. Против сокращения рабочей недели выступили респонденты, чей возраст превышает 45 лет.

«Идею перехода на четырехдневную рабочую неделю поддерживает 39% россиян. В основном это — молодежь до 24 лет и женщины», — цитирует «Интерфакс» данные опроса.

Сокращение рабочих дней недели поможет установить баланс между трудовой деятельностью и личной жизнью, уверены респонденты. Противники такого нововведения считают, что оно негативно скажется на экономике, что может привести к сокращению зарплат.

По мнению зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, постепенный переход к четырехдневной рабочей неделе является естественным процессом. При этом он уверен, что новые условия труда не должны быть введены насильно.

россияне опрос четырехдневная неделя
Комментировать
Самое популярное
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 157042 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 153168 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 117126 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 116991 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 102026 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Все новости / Общество / Введение четырехдневной рабочей недели поддерживают 39% россиян
Рейтинг@Mail.ru