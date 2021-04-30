Введение четырехдневной рабочей недели поддерживают 39% россиян

Москва, 30 апреля. Жители России приняли участие в опросе на тему вероятного введения в стране четырехдневной рабочей недели.

Социологическое исследование проводилось аналитиками сервиса SuperJob 28-29 апреля на территории 386 населенных пунктов России. В нем приняли участие 1600 человек возрастом от 18 лет. Против сокращения рабочей недели выступили респонденты, чей возраст превышает 45 лет.

«Идею перехода на четырехдневную рабочую неделю поддерживает 39% россиян. В основном это — молодежь до 24 лет и женщины», — цитирует «Интерфакс» данные опроса.

Сокращение рабочих дней недели поможет установить баланс между трудовой деятельностью и личной жизнью, уверены респонденты. Противники такого нововведения считают, что оно негативно скажется на экономике, что может привести к сокращению зарплат.

По мнению зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, постепенный переход к четырехдневной рабочей неделе является естественным процессом. При этом он уверен, что новые условия труда не должны быть введены насильно.