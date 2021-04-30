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Подозреваемая в убийстве своих детей в Приморье могла быть под действием препаратов

Происшествия
Подозреваемая в убийстве своих детей в Приморье могла быть под действием препаратов
pixabay.com  / 

Владивосток, 30 апреля. Женщина, подозреваемая в убийстве мужа и двоих пятилетних детей, скорее всего, находилась под воздействием наркотических веществ. Как стало известно ФАН, подозреваемая в тройном убийстве поссорилась с супругом, устроив сцену ревности.

В дежурную часть полиции 29 апреля поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Толстого обнаружены три трупа. На место происшествия выдвинулась оперативно-следственная группа. В квартире они обнаружили тела 40-летнего мужчины и двух его пятилетних детей. Родительница погибших отсутствовала в квартире.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

Женщину вскоре задержали, она оказалась в невменяемом состоянии.

«Трагедия, предположительно, случилась из-за ревности, — рассказал источник в правоохранительных органах. — 38-летняя женщина стала предъявлять мужу претензии, что тот ей изменяет, пока она занимается воспитанием тройняшек. Предположительно, на этой почве между ними начался конфликт. Женщина сначала зарезала мужа, а потом своих детей».

Третий ребенок остался жив, так как во время трагедии находился в детском саду. Сейчас мальчик помещен в социальный приют.

«Мать детей удалось задержать в кинотеатре. Она ходила по помещению с отсутствующим взглядом. С ней сейчас невозможно общаться, потому что она находится в непонятном состоянии. Предположительно, перед убийством она употребила наркотические вещества. Кстати, женщина нигде не работала, занимаясь воспитанием детей. Ее муж трудился служащим в крупной финансовой организации», — дополнил источник.

Женщина полностью признала свою вину и пояснила, что совершила тройное убийство из-за ревности. Пока она отдавала все силы воспитанию детей, муж, по ее мнению, встречался с другой женщиной.

В каком состоянии находилась мать во время убийства, покажет назначенная экспертиза. Если вина женщины будет доказана в суде, то ей грозит до 20 лет лишения свободы.

убийство владивосток ревность
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