Падение подростка с эскалатора в Твери попало на видео

Тверь, 30 апреля. Мальчик упал на стеллаж с овощами и получил переломы. Момент падения подростка с эскалатора в городском ТЦ опубликовали в Сети.

Инцидент произошел в торговом центре «Олимп». Школьник сорвался с высоты третьего этажа и был госпитализирован с травмами. Падение смягчил стеллаж с овощами, куда приземлился подросток. Сотрудники МЧС прибыли, чтобы снять оттуда юношу.

На видео видно, как ребенок ложится на поручень эскалатора, его куртка цепляется за ограждение, затем он срывается вниз. По данному факту проводится проверка.

Эскалатор «зажевал» ногу ребенка на станции метро «Пролетарская» в Петербурге, сообщал ранее ФАН. Нога ребенка на спуске угодила в движущуюся часть эскалатора. Двухлетний мальчик был доставлен в больницу.