Прага, 30 апреля. Чешские власти не смогли предоставить убедительных доказательств «причастности» российских спецслужб к взрывам на складах с боеприпасами во Врбетице в 2014 году.

Об этом заявил бывший глава военной разведки минобороны республики Андор Шандор. Чешский премьер Андрей Бабиш сообщал, что к происшествию на складах якобы могут быть причастны спецслужбы РФ.

«Я не говорю, что это неправда. Но мы не получили ни одного качественного доказательства того, что это сделали агенты ГРУ», — сказал Шандор.

Военнослужащего удивил тот факт, что Прага сделала очень громкое заявление по «делу Врбетице» спустя семь лет, однако не предоставила никаких существенных доказательств, пишет РИА Новости.

Как стало известно ранее, чехи пристыдили власти своей страны за антироссийскую политику.