Животные сгорели во время пожара в доме тверской зоозащитницы

Тверь, 30 апреля. Никто из людей не пострадал в результате пожара, который произошел в доме, где проживала зоозащитница вместе со своей семьей и питомцами.

Деревянный дом загорелся на улице Загородная в микрорайоне Южный в Твери. Пламя буквально за несколько минут уничтожило постройку. На место происшествия прибыли пожарные.

По имеющимся данным, в доме жила семья женщины, которая занимается активной волонтерской деятельностью по защите животных. Людям удалось спастись из горящего дома. Несколько животных, находящихся там, погибли. Пожар унес жизни шести кошек и одной собаки.

Еще один пожар произошел в екатеринбургском нелегальном террариуме. В результате него погибли животные, сообщил ФАН.