Российским вузам разрешили принимать вступительные экзамены дистанционно

Москва, 30 апреля. Вузы РФ смогут принимать вступительные экзамены удаленно. Соответствующее решение приняли в Минобрнауки России.

Приемная кампания в 2021 году начнется не позднее 20 июня. Приказы о зачислении должны быть изданы 17 августа. Вступительные экзамены вузы имеют право принять в дистанционной форме, согласно приказу министерства.

Выпускники смогут подавать документы на поступление в университеты в электронном формате, однако вузы вправе принимать их лично. Такое решение должно приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе.