Джо Байден сорвал для жены одуванчик под шум вертолетов

Вашингтон, 30 апреля. Американский президент Джо Байден преподнес супруге Джилл романтический подарок. Глава государства сорвал для первой леди одуванчик прямо на лужайке Белого дома.

Президентская семья была в масках, а вокруг шумели вертолеты. Что сказал Байден своей супруге после вручения цветка — неизвестно. Первая леди не стала сдувать одуванчик на камеру.

Стоит отметить, что Джилл Байден предпочитает носить наряды, на которых изображены цветы. Первая леди приобретает одежду экологичных брендов и заботится о природе.

Как стало известно ранее, американский лидер Джо Байден отменил все запланированные переговоры в Белом доме и вместе с супругой Джилл отправился к врачу.