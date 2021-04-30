Плохое самочувствие пассажира привело к экстренной посадке самолета в Самаре

Самара, 30 апреля. Пресс-служба аэропорта Курумоч сообщила о внеплановом приземлении лайнера по причине ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров.

Пассажирский самолет, следовавший по маршруту Тюмень — Сочи, совершил внештатную посадку в Самарской области. Данное решение было принято из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров на борту.

Воздушное судно встретила машина скорой помощи. Врачи осмотрели гражданина и доставили в одну из местных больниц. Через час после приземления лайнер вылетел в аэропорт назначения.

ФАН сообщал, что сельскохозяйственный вертолет, упавший между поселками Ильский и Северский, мог разбиться из-за разрушения рулевого винта.