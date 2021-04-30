Телеканал Showtime опубликовал короткий тизер нового сезона «Декстера»

Лос-Анджелес, 30 апреля. На официальном YouTube-канале Showtime появился короткий тизер девятого сезона сериала «Декстер». Дальнейшую судьбу знаменитого серийного убийцы можно будет узнать уже этой осенью.

Девятый сезон должен подарить фанатам шоу достойный финал, чего не было сделано в предыдущем сезоне. Последняя серия «Декстера» вышла в 2013 году и полностью разочаровала поклонников сериала, которые посчитали концовку проекта смазанной и невнятной. И вот, спустя почти восемь лет, создатели решили продолжить историю Декстера Моргана. Дополнительные десять эпизодов выйдут уже этой осенью на канале Showtime. К своей звездной роли вернется неподражаемый Майкл Си Холл.

На YouTube появился короткий тизер к новому сезону. Ролик не открывает никаких деталей сюжета. Главный герой в кадре любуется зимним пейзажем, а в окне при этом отражается полностью спеленутая в пленку жертва.

Саундтреком к тизеру выбрали легендарную композицию Misunderstood Бенни Бенджамина, а также Хораса Отта и Сола Маркуса. Каверы на песню записывались уже десятки раз. Однако шоураннеры выбрали оригинальную версию, которая исполнялась Ниной Симон в 1964 году, сообщает «Культуромания».

Режиссером девятого сезона стал Клайд Филлипс — именно он снял первые четыре сезона, которые считаются лучшими за всю историю проекта. По словам Филлипса, он бы не вернулся к сериалу без достойной идеи для возрождения шоу.

Известный по фильму «Побег из Шоушенка» и сериалу «Горец» актер Клэнси Браун сыграет в продолжении «Декстера» роль главного злодея. Браун перевоплотится в Курта Калдвелла, который неофициально управляет маленьким городком.