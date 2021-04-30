Посольство США приостанавливает выдачу недипломатических виз гражданам России

Москва, 30 апреля. Посольство Соединенных Штатов в России начнет работать только для американцев. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте миссии.

С 12 мая текущего года дипломатическое ведомство сокращает количество консульских услуг на фоне внедренных ограничений в отношении сотрудников. В частности, прекращается обработка заявок на неиммиграционные визы. Исключением станут лишь экстренные поездки граждан США.

Как стало известно ранее, МИД Турции вызвал посла США после признания Белым домом геноцида армян.