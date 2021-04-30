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Посольство США приостанавливает выдачу недипломатических виз гражданам России

  /   Обновлено: 30 апреля 2021 11:41
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Политика
Посольство США приостанавливает выдачу недипломатических виз гражданам России
wikimedia.org  /  NVO / CC BY-SA 3.0

Москва, 30 апреля. Посольство Соединенных Штатов в России начнет работать только для американцев. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте миссии.

С 12 мая текущего года дипломатическое ведомство сокращает количество консульских услуг на фоне внедренных ограничений в отношении сотрудников. В частности, прекращается обработка заявок на неиммиграционные визы. Исключением станут лишь экстренные поездки граждан США.

Как стало известно ранее, МИД Турции вызвал посла США после признания Белым домом геноцида армян.

россия сша посольство
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