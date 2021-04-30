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Бренд «Восточный» будет упразднен после слияния с «Совкомбанком»

Экономика
Бренд «Восточный» будет упразднен после слияния с «Совкомбанком»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 30 апреля. «Совкомбанк» начнет реформировать сеть отделений банка «Восточный» с третьего квартала 2021 года. Об этом заявил совладелец и первый зампред компании Сергей Хотимский.

После слияния председателем правления банка «Восточный» был назначен бывший зампред «Совкомбанка» Кирилл Соколов, а члены правления и топ-менеджеры компании попали под сокращение, сообщил Хотимский в интервью РБК.

«Инвестировать в два бренда – это дорого. И весь смысл синергии при слиянии банков в том, чтобы затраты были более умными, чтобы не держать параллельные системы, параллельные процессы, параллельные бренды», — объяснил он.

Также возможно изменение численности линейного персонала «Восточного». Иногда два банковских бренда находятся в соседних подъездах, потому будет выбрано только одно отделение, а команды будут интегрированы, уточнил Хотимский.

По его словам, перевод офисов «Восточного» в сеть «Совкомбанка» должен завершиться в первой четверти 2022 года.

Череда сокращений банка «Восточный» началась следом за соединением двух организаций. Представители «Совкомбанка» подчеркнули, что обеспечивают высокий уровень компенсаций, который существенно превышает уровень, определенный российским законодательством.

банк "восточный" упразднение Совкомбанк
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