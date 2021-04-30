Бренд «Восточный» будет упразднен после слияния с «Совкомбанком»

Москва, 30 апреля. «Совкомбанк» начнет реформировать сеть отделений банка «Восточный» с третьего квартала 2021 года. Об этом заявил совладелец и первый зампред компании Сергей Хотимский.

После слияния председателем правления банка «Восточный» был назначен бывший зампред «Совкомбанка» Кирилл Соколов, а члены правления и топ-менеджеры компании попали под сокращение, сообщил Хотимский в интервью РБК.

«Инвестировать в два бренда – это дорого. И весь смысл синергии при слиянии банков в том, чтобы затраты были более умными, чтобы не держать параллельные системы, параллельные процессы, параллельные бренды», — объяснил он.

Также возможно изменение численности линейного персонала «Восточного». Иногда два банковских бренда находятся в соседних подъездах, потому будет выбрано только одно отделение, а команды будут интегрированы, уточнил Хотимский.

По его словам, перевод офисов «Восточного» в сеть «Совкомбанка» должен завершиться в первой четверти 2022 года.

Череда сокращений банка «Восточный» началась следом за соединением двух организаций. Представители «Совкомбанка» подчеркнули, что обеспечивают высокий уровень компенсаций, который существенно превышает уровень, определенный российским законодательством.