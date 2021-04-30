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Лев Лещенко назвал причину развода с первой женой

Шоу-бизнес
Лев Лещенко назвал причину развода с первой женой
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 30 апреля. Эстрадный исполнитель Лев Лещенко рассказал, почему развелся с актрисой и певицей Аллой Абдаловой. По словам певца, у них с первой супругой был «институтский брак».

Лещенко познакомился с будущей женой в институте, когда учился на третьем курсе, а Абдалова — на пятом. После свадьбы супруга певца работала в оркестре Утесова, артист же сначала выступал в Театре оперетты, а затем ушел в Росконцерт.

«Я был на гастролях. Встречались мы эпизодически. Институтский такой брак», — поделился Лещенко в эфире шоу «Судьба человека» на канале «Россия-1».

По мнению эстрадного исполнителя, у него с Абдаловой была любовь, однако их браку все же не суждено было продлиться вечно. Причина развода, считает певец, кроется в том, что творческие люди живут самостоятельной жизнью.

«Я ушел из дома спокойно. Оставил все, что у меня было. Я предлагал ей помощь. Она гордый человек. Ничего не взяла», — отметил артист.

Алла Абдалова

Лещенко благодарен Абдаловой, что она не сказала о нем ни одного плохого слова. Эстрадный исполнитель сохранил «благостные и благородные» воспоминания о первой жене.

Певец уже больше 40 лет живет со своей второй супругой Ириной. Жена Лещенко ранее рассказала об обиде и разочаровании в браке с артистом.

развод лещенко Абдалова
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