В России хотят компенсировать расходы на создание иностранных фильмов

Москва, 30 апреля. Расходы на создание иностранных фильмов на территории Российской Федерации будут частично компенсировать. Это позволит привлечь на рынок новых потребителей.

Соответствующую программу запускает Минэкономразвития России совместно с АО «Российский экспортный центр». Прием заявок на участие в рибейт-программе будет осуществляться с 30 апреля по 31 мая 2021 года, сообщает газета «Культура».

«После завершения приема заявок Экспертный совет <...> определит иностранные проекты, которые будут профинансированы», — говорится в релизе ведомства.

Федеральная программа также предусматривает предоставление господдержки отечественным кинематографическим организациям. Размер компенсации составит 30-40% затрат на создание аудиовизуальной продукции иностранными кино- или анимационными компаниями. Программа рибейтов должна, по словам замминистра Владимира Ильичева, способствовать развитию регионов и МСП, в том числе в сфере кинопроизводства.

Федеральное агентство новостей ранее выяснило, выгодны ли регионам России съемки фильмов на их территории. Привлеченный проект по съемке кино или сериала должен принести прямой экономический эффект, отмечают собеседники издания.