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В «Единой России» не стали комментировать желание экс-«татушки» стать депутатом

Общество
В «Единой России» не стали комментировать желание экс-«татушки» стать депутатом
Prt Scr instagram.com  /  @official_juliavolkova

Экс-солистка музыкальной группы «Тату» Юлия Волкова подала документы на участие в предварительном голосовании «Единой России». Об этом сообщила пресс-служба партии. Желание экс-«татушки» стать депутатом вызвало неоднозначную реакцию «единороссов»: они не комментируют эту тему.

Так, первый заместитель председателя фракции «Единая Россия», депутат Госдумы РФ Андрей Исаев полагает, что «внутрипартийную жизнь», как отметил политик, должны комментировать его коллеги, но никак не он.

Желание экс-«татушки» стать депутатом вызвало неоднозначную реакцию «Единой России»
duma.gov.ru  / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

«Я думаю, вам следует обратиться к кому-то другому. У нас просто есть разделение. Я комментирую законопроекты, но не комментирую внутрипартийную жизнь», — говорит Исаев.

Однако коллеги Исаева также не спешат комментировать возможное появление среди них ярчайшего представителя шоу-бизнеса 2000-х — Волковой.

До депутата Госдумы Федерального собрания РФ, заместителя секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Александра Хинштейна дозвониться не удалось, а депутат Госдумы Федерального собрания РФ, заместитель секретаря Генерального совета Партии «Единая Россия» Евгений Ревенко, к сожалению, не отвечает за подобные вопросы.

Желание экс-«татушки» стать депутатом вызвало неоднозначную реакцию «Единой России»
er.ru  / Партия «Единая Россия»

«Простите, я сейчас в дороге. Ничего про это не знаю, и я за это не отвечаю», — кратко заявил ответственный секретарь комиссии партии по этике.

Еще совсем недавно Юлия Волкова принимала участие в проекте НТВ «Суперстар! Возвращение», который подразумевал возродить «забытых» звезд в мире шоу-бизнеса. Однако на сцене и в топ-чартах новых песен Юлии не видно. Наверное, она решила сменить сферу деятельности и уйти в политику.

россия единая россия волкова политика исаев тату ревенко хинштейн
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