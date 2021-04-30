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Великая суббота: история, как соблюдать пост, что нельзя делать, традиции и приметы

Общество
Великая суббота: история, как соблюдать пост, что нельзя делать, традиции и приметы
Федеральное агентство новостей  / 

Великая, или Страстная, суббота — последний день перед Пасхой, которую христиане, живущие по юлианскому календарю, в 2021 году встретят 2 мая.

История: что вспоминают в Великую субботу

Великая суббота — это день скорбного покоя: Иисус Христос завершил земное служение и лежит во гробе. Но в воздухе разлита надежда — ожидание Светлого Воскресения Христова.

В Евангелии говорится, что в Великую субботу первосвященники и фарисеи пошли к прокуратору Иудеи Понтию Пилату и сказали:

«Обманщик [Иисус], пока был жив, сказал, что воскреснет через три дня. Прикажи охранять его гроб до третьего дня, чтобы его ученики ночью не украли тело и не сказали народу, что он воскрес из мертвых».

Пилат приказал завалить камнями вход в пещеру, где был погребен Христос, и поставить там стражу. Однако это не помогло: когда отвалили самый большой камень, гробница оказалась пуста, а Христос, как верят последователи его учения, воскрес из мертвых, смертью смерть поправ.

Благодатный огонь

В Страстную субботу, отмечаемую по православной традиции, в Иерусалиме ежегодно проходит красивая и чрезвычайно популярная церемония схождения Благодатного огня, символизирующего свет, который несет учение Христово во все земли.

Церемония проходит около 15 часов по московскому времени в храме Гроба Господня. Затем частицы этого огня доставляют в православные страны, в том числе в Россию. Согласно поверью, в первые минуты Благодатный огонь почти не жжется, им даже можно «умываться». Обычно церемонию приходят наблюдать десятки тысяч верующих, которые зажигают от Благодатного огня свечи. Скорее всего, в этом году, как и в прошлом, из-за карантинных мер посещение на православную Пасху храма Гроба Господня будет ограничено.

Согласно поверью, в первые минуты Благодатный огонь почти не жжется
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Рожаева

Пост в Великую субботу

Великая суббота — особая. Согласно церковным правилам, это единственная постная суббота в году, когда верующим предписаны максимально строгие ограничения в пище. Однако пост в предпасхальную субботу не так строг, как в Великую пятницу. Чтобы у верующих хватило сил отстоять пасхальную службу и достойно встретить радостный праздник, в Великую субботу разрешается горячая пища, естественно, постная. Мирянам разрешено добавить в еду растительное масло. До наступления Пасхи строго запрещено все скоромное: мясные и молочные продукты, а также яйца. Согласно традиции, нельзя заранее пробовать пасхальные кушанья, которые в Великую субботу освящаются в храме. Освятить куличи, яйца и другое праздничное угощение можно как утром, так и прямо перед началом пасхальной службы.

Что можно и нельзя делать в Великую субботу

Великая суббота — день отдыха, молитвы и духовной подготовки к Пасхе. В этот день на Руси под запретом была любая работа, даже приготовление пищи, в том числе для пасхального стола — хозяйки старались управиться со всеми делами заранее.

Нерасторопные, боясь осуждения и даже наказания, завершали подготовку тайно, чтобы никто этого не видел. При этом женщина, завершая подготовку к празднику, старалась не есть и не пить.

В Великую субботу, как и в течение всей Страстной недели, под строгим запретом были любые светские развлечения, смех, пение (за исключением молитвенного), пустые разговоры и так далее. Считается, что субботний день следует провести в тишине, молитве, неспешных прогулках и размышлениях.

На Руси, как и в Великую пятницу, в последний предпасхальный день под запретом были все острые металлические предметы и инструменты в память о том, что руки и ноги Христа были прибиты к кресту железными гвоздями. Запрещалось рукоделие, охота, рыбная ловля.

В Великую субботу не принято поминать усопших, а посещение кладбища лучше отложить до Радоницы, которая в 2021 году приходится на вторник, 11 мая.

Великая суббота: история, как соблюдать пост, что нельзя делать, традиции и приметы
Федеральное агентство новостей  / 

Приметы на Страстную субботу

Считается, что какова погода на Страстную субботу, таким и лето будет.

Есть примета: если девушка бодрствует всю ночь с Великой пятницы на Великую субботу, то это к скорому и счастливому замужеству.

Согласно приметам, вода, в которую в Великую субботу окунули освященное яйцо, становится целебной.

Пасха — 2021
Федеральное агентство новостей  / 

пасха страстная неделя великая суббота
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