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Режиссер Надеин рассказал, чем цепляет новый российский фильм «Девятаев»

Армия
Режиссер Надеин рассказал, чем цепляет новый российский фильм «Девятаев»
Кадр из фильма «Девятаев»

Москва, 30 апреля. Новый российский фильм «Девятаев» получился шикарным во всех отношениях, считает режиссер-документалист Сергей Надеин.

Отечественная картина «Девятаев» вышла на большие экраны, отметил Надеин в комментарии для Федерального агентства новостей. По его словам, релиз этой картины стал самым ожидаемым кинособытием нынешнего года. Режиссер отметил профессиональную игру актеров и работу операторов, а также впечатляющий уровень спецэффектов. Эксперт подчеркнул, что фильм получился шикарным.

«На экраны вышел фильм «Девятаев», Голливуд отдыхает!», — высказался Надеин.

Основой для российской киноновинки послужила история узников немецкого концентрационного лагеря, которым удалось совершить дерзкий побег из этого ужасающего места во времена Великой Отечественной войны, рассказал режиссер. По его словам, в картине отлично передана гнетущая обстановка концлагеря, раскрыты характеры персонажей, а также история дружбы и предательства. Центральной же фигурой фильма является знаменитый пилот РККА Михаил Девятаев.

«Самое главное — в фильме очень мощная драматургия. Эмоции зашкаливают от сопереживания за героев картины. Сила духа — вот центральная идея фильма. В плену, под угрозой смерти и все равно не сломался советский летчик Девятаев», — подчеркнул эксперт.

Режиссер указал на силу характера летчика, который сбежал из нацистского плена, угнав бомбардировщик люфтваффе. Резюмируя, Надеин отметил, что интерес к картине не пропадает от самого начала и до конца, чем он и цепляет зрителя. Он добавил, что авторам «Девятаева» удалось сделать фильм, способный вызвать эмоции у аудитории.

Ранее российский актер Павел Прилучный, сыгравший роль Михаила Девятаева, рассказал, какие моменты во время съемок картины были самыми сложными.

россия режиссер фильм надеин Девятаев
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