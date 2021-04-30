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Эфир: Слово против слова: нужно ли повышать штрафы за нарушение ПДД?

  /   Обновлено: 30 апреля 2021 15:58
Общество
Эфир: Слово против слова: нужно ли повышать штрафы за нарушение ПДД?
Федеральное агентство новостей  /  Федеральное агентство новостей / Степан Яцко / vk.com / Александр Холодов

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» в пятницу, 30 апреля, в 15:00 в прямом эфире состоялись дебаты между членом Общественной палаты России, вице-председателем межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев» Александром Холодовым и проректором БГТУ «Военмех» Маратом Гогуадзе.

Тема дебатов — нужно ли повышать штрафы за нарушение ПДД?

Дискуссия про повышение штрафов за нарушение ПДД перманентно возникает в публичном пространстве. Категорически против выступают депутаты и часть автомобильной общественности, считая, что подобная мера ударит по простым россиянам. Сторонники повышения штрафов говорят о высокой смертности на дорогах и убеждены, что ощутимое наказание сможет выправить эту ситуацию в лучшую сторону.

В ходе дебатов каждый из оппонентов отстаивал свою позицию, приводя весомые аргументы. Кто из участников станет победителем, решат зрители и читатели Федерального агентства новостей.

В итоговом материале о встрече будет размещено видео и прикреплен опрос, в ходе которого любой читатель сможет выразить свое мнение и отдать голос за понравившегося спикера. Голосование продлится неделю — до четверга, 6 мая. В этот день мы объявим победителя и опубликуем анонс следующих дебатов, которые состоятся в пятницу, 7 мая.

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