Эфир: Слово против слова: нужно ли повышать штрафы за нарушение ПДД?

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» в пятницу, 30 апреля, в 15:00 в прямом эфире состоялись дебаты между членом Общественной палаты России, вице-председателем межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев» Александром Холодовым и проректором БГТУ «Военмех» Маратом Гогуадзе.

Тема дебатов — нужно ли повышать штрафы за нарушение ПДД?

Дискуссия про повышение штрафов за нарушение ПДД перманентно возникает в публичном пространстве. Категорически против выступают депутаты и часть автомобильной общественности, считая, что подобная мера ударит по простым россиянам. Сторонники повышения штрафов говорят о высокой смертности на дорогах и убеждены, что ощутимое наказание сможет выправить эту ситуацию в лучшую сторону.

В ходе дебатов каждый из оппонентов отстаивал свою позицию, приводя весомые аргументы. Кто из участников станет победителем, решат зрители и читатели Федерального агентства новостей.

В итоговом материале о встрече будет размещено видео и прикреплен опрос, в ходе которого любой читатель сможет выразить свое мнение и отдать голос за понравившегося спикера. Голосование продлится неделю — до четверга, 6 мая. В этот день мы объявим победителя и опубликуем анонс следующих дебатов, которые состоятся в пятницу, 7 мая.